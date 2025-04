Comprare souvenir in vacanza è un grande classico. C’è chi acquista spille, cartoline, magliette o borse come ricordo del viaggio appena trascorso, e c’è chi invece opta per soluzioni più ricercate. Una turista francese di 23 anni, per esempio, si è presentata ai controlli all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con un souvenir tutt’altro che comune, ovvero una bomba a mano della Seconda guerra mondiale perfettamente funzionante.

Trova l’ordigno in spiaggia e decide di portarselo dietro

La donna ha affermato di aver trovato l’ordigno sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Forse affascinata, ha poi deciso di portarselo a casa come souvenir della sua vacanza in Sicilia. Giunta in aeroporto, ed effettuati i controlli di sicurezza, la turista è stata naturalmente fermata, dopo che il personale di sicurezza dello scalo ha trovato nel suo trolley la bomba, messa subito in sicurezza.

In aeroporto è subito scattato il piano di sicurezza antiterrorismo e la giovane turista è stata denunciata. Una volta attivato il piano Leonardo da Vinci di livello medio, la bomba-souvenir, di fabbricazione francese, è stata fatta brillare. Forse sarebbe stato più conveniente comprare una spilla o una più caratteristica testa di moro.