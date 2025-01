Ormai il motto sembra essere “tutto per un like”. Nel grande circo dei social network, influencer e creatori di contenuti si spingono sempre più in là, regalando al pubblico performance che oscillano tra il bizzarro e il pericoloso. Ma cosa succede quando la sceneggiatura perfetta si trasforma in una sgradita improvvisazione? Ce lo racconta l’avventura (o disavventura) di una modella e ballerina russa, nota su Instagram come “Shhkodalera”, e del suo incontro ravvicinato con un serpente decisamente poco collaborativo.

Quando il serpente ruba la scena

Durante uno shooting fotografico, Shhkodalera ha deciso di sfidare la sorte avvicinandosi troppo al muso del rettile protagonista della scena. Il risultato? Una rapida e dolorosa risposta del serpente, che le ha affondato i denti sul naso. Il momento è stato immortalato dalle telecamere, lasciando i presenti sbalorditi. Fortunatamente, il serpente non era velenoso e la giovane, dopo essersi liberata, è stata medicata. Qualche graffio e un grande spavento: questo il bilancio dell’incidente. La ballerina, però, non ha perso il sorriso e ha condiviso un video successivo per rassicurare i fan.

Viralità e polemiche

Il filmato, rilanciato sui social, ha superato il milione di like. Non sono mancate le critiche sull’uso di animali per i contenuti social, ma molti hanno lodato la calma della modella, che ha posato delicatamente il serpente sul pavimento, evitando di farsi prendere dal panico.