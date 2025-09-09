Per la prima volta dall’inizio del conflitto, l’esercito israeliano (Idf) ha ordinato l’evacuazione generale di tutta Gaza City. L’annuncio, diffuso il 9 settembre tramite volantini, messaggi sui telefoni cellulari e un post su X del portavoce in lingua araba Avichay Adraee, invita i civili a lasciare immediatamente la città. “Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi. Rimanere nell’area è estremamente pericoloso”, recita l’ordine. Secondo le stime israeliane, a Gaza City vivono ancora circa 900mila persone, nonostante negli ultimi giorni almeno centomila civili abbiano già abbandonato l’area. L’Idf sostiene che nella città Hamas stia trattenendo tra 8 e 10 ostaggi. Nel messaggio rivolto alla popolazione civile, l’esercito ha diffuso anche un numero di telefono da contattare per segnalare eventuali posti di blocco o ostacoli imposti da Hamas per impedire l’evacuazione. Il portavoce militare ha ribadito su X: “L’esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione”. L’ordine copre l’intera area urbana, dalla Città Vecchia e dal quartiere Tuffah, a est, fino al mare, a ovest.