“L’Iran lo considera un atto di guerra e una complicità con gli aggressori”. Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniani Esmail Baghaei si è espresso riferendosi alle dichiarazioni di Germania, Francia e Gran Bretagna su possibili “azioni difensive” contro i missili iraniani sulle proprie basi nei paesi del Golfo. “Gli europei hanno adottato – afferma Baghaei – approcci ‘contraddittori’ riguardo alla guerra in corso. Dovrebbero abbandonare tale indifferenza, poiché le conseguenze di qualsiasi violazione della legge e della guerra sono un incendio che presto si estenderà ai paesi europei e al mondo”.

Francia invierà mezzi di difesa aerea a Cipro

La risposta di Teheran arriva dopo l’annuncio della Francia di voler inviare mezzi di difesa aerea a Cipro. Si tratterebbe in particolare di sistemi in grado di respingere i missili e i droni. Ieri mattina presto un drone ha attaccato la base britannica di Akrotiri, a Cipro. Non è stata ufficialmente provata l’origine del drone, che viene attribuito da diversi media alla risposta di Teheran all’intervento americano-israeliano contro l’Iran.

La Gran Bretagna non ha preso “alcuna decisione” dopo l’attacco a Cipro

Il governo di Keir Starmer non ha preso ancora “alcuna decisione” sull’invio eventuale di navi militari della Royal Navy nelle acque di Cipro, a protezione della base aerea britannica di Akrotiri. In mattinata era emersa la possibilità che venisse inviata una nave da guerra alla base Raf. Ora invece il governo britannico, a quanto pare, ha deciso di prendere tempo.

Grecia trasferisce Patriot in difesa di Cipro

Anche la Grecia ha deciso di attivarsi per proteggere la vicina isola di Cipro. Il governo ellenico è pronto a trasferire una batteria dei propri sistemi missilistici Patriot sull’isola di Karpathos (o Scarpanto), nel sud-est del Mar Egeo. I Patriot sono un sistema missilistico guidato terra-aria in grado di colpire sia velivoli che missili balistici e sono considerati uno dei più importanti dispositivi di difesa aerea. La mossa avviene dopo che Atene ha deciso di rafforzare la difesa nell’area, a seguito dell’attacco di un drone contro la base militare britannica a Cipro.

Tajani: “L’Italia non è in guerra con nessuno”

E l’Italia? Tajani che dopo l’attacco a Cipro ha convocato l’ambasciatore iraniano fa sapere che “l’Italia non è in guerra con nessuno, a parte che lo dice la nostra Costituzione. Noi ci preoccupiamo soltanto di proteggere i nostri cittadini e i nostri militari”. Il ministro degli Esteri ha risposto così a una domanda di Sky Tg24 sull’avvertimento lanciato da Teheran contro la partecipazione dell’Europa agli attacchi israelo-americani. “Abbiamo delle richieste di aiuto per la difesa aerea in alcuni Paesi. Le stiamo valutando. Naturalmente saranno fatti tutti i passaggi parlamentari necessari per procedere in questa direzione”, ha spiegato.