E’ morto Liam Payne, ex star degli One Direction. Il cantante, 31 anni, è morto in Argentina dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. In una nota, la polizia argentina spiega di aver scoperto il corpo di Payne dopo che una squadra di emergenza era intervenuta in seguito a una chiamata nel quartiere esclusivo di Palermo mercoledì. Queste almeno sono le prime informazioni.

Payne aveva raggiunto la fama mondiale come membro dell’amatissima boyband creata nel programma televisivo X Factor nel 2010, insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. All’inizio di questo mese, Payne aveva assistito al concerto in Argentina del suo ex compagno di band degli One Direction, Niall Horan.

La prima ricostruzione

Secondo la polizia di Buenos Aires, gli agenti intervenuti sulla scena erano inizialmente intervenuti in seguito alle segnalazioni “di un uomo aggressivo, probabilmente sotto l’effetto di droghe e alcol”. Quando sono arrivati ​​all’hotel, è stato detto ai funzionari che era stato sentito un forte rumore in un cortile interno.

Poco dopo, la scoperta del corpo. Ora è stata avviata un’indagine della polizia. Il direttore dei servizi medici d’urgenza Alberto Crescenti ha detto ai media locali che Payne ha riportato “gravi ferite” e che verrà eseguita un’autopsia. Il signor Crescenti ha rifiutato di rispondere alle domande sulle circostanze della caduta di Payne. Il Foreign Office del Regno Unito ha confermato di essere in contatto con le autorità argentine “in merito alle segnalazioni della morte di un uomo britannico”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Payne aveva pubblicato un post su Snapchat poche ore prima dell’incidente, dicendo: “È una bella giornata qui in Argentina”.

Una volta diffusa la notizia della sua morte, i fan hanno iniziato a radunarsi fuori dall’hotel di Buenos Aires dove è avvenuta la morte, spingendo la polizia a transennare l’ingresso. Alcuni hanno acceso candele in sua memoria. “Ero nel mio soggiorno e mia sorella mi ha detto che Liam è morto”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters una giovane fan di nome Violeta Antier. “Non potevamo crederci. Siamo venuti qui direttamente per confermare che fosse vero”. La signora Antier ha dichiarato di aver visto Payne al concerto di Niall Horan solo due settimane fa. Un’altra donna ha pianto mentre spiegava il motivo per cui era andata in hotel, dicendo alla Reuters in spagnolo: “Questo è l’unico modo che ho per dirgli addio”.