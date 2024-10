Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Allerta anche su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Tutti a casa i bimbi rimasti a scuola a causa degli allagamenti

Sono intanto tornati sani e salvi a casa i bambini rimasti per alcune ore al primo piano della scuola di Celle Ligure (Savona) a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il Ponente ligure. Il sindaco Marco Beltrame aveva ordinato di “farli rimanere a scuola” fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, visti i numerosi allagamenti in tutto il territorio, il torrente Ghiare in preallerta e l’Aurelia chiusa da una grossa frana, ma appena le piogge sono calate gli studenti hanno potuto far ritorno a casa. A causa di una frana tre famiglie sono state evacuate a Varazze (Savona) da un palazzo in via Argonauti. Ad Albenga (Savona) un clochard accampato nel torrente Centa in piena è stato salvato dai vigili del fuoco.

Scuole chiuse in molte località della Liguria

La provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani, giovedì 17 ottobre, nelle scuole secondarie superiori a seguito dell’allerta meteo arancione idrologica per temporali. Il decreto spezzino è stato firmato dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini, “per ridurre il rischio agli studenti durante l’allerta”.

Scuole chiuse anche a Genova e a Savona. Lo hanno deciso i rispettivi Centri operativi comunali in vista dell’allerta meteo arancione diramata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) dalle 9 alla mezzanotte di domani sul centro-levante della Regione. Il Centro operativo comunale a Genova ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale, di tutte le sedi dei servizi educativi e i dipartimenti universitari pubblici e privati nel territorio comunale. Ha disposto altresì la chiusura dei dehors delle attività commerciali che si trovano in area esondabile a maggiore pericolosità idraulica. Chiusi anche i mercati all’aperto settimanali, in zona esondabile a maggiore pericolosità idraulica.

Nel savonese la chiusura delle scuole interesserà l’intero territorio provinciale. “Ho firmato un’ordinanza perché la situazione oggi è stata davvero molto critica, – testimonia il sindaco di Savona Marco Russo – nel tardo pomeriggio è un pochino migliorata, i torrenti sono scesi e la situazione è tornata sotto controllo, ma domani per prudenza le scuole a Savona saranno chiuse”.