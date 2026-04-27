Una donna di 36 anni è stata arrestata a Dolzago (Lecco) per aver ferito gravemente, accoltellandolo, il convivente di 44 anni. L’episodio è avvenuto nel piccolo centro brianzolo in provincia di Lecco, al culmine di una lite tra i due conviventi avvenuta nella loro abitazione lo scorso venerdì sera. La donna, afferrato un coltello da cucina, ha colpito l’uomo al petto. L’uomo, ricoverato sotto osservazione, non è in pericolo di vita. L’accusa verrà formalizzata sulla base dei primi accertamenti, ma la donna è stata arrestata e trasferita in carcere a Como. Sono in corso indagini sull’effettiva causa della lite. La coppia in passato aveva avuto problemi riconducibili a dipendenze.