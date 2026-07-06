Litigano in spiaggia e uno accoltella l’altro, che muore in ospedale. L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in una spiaggia di Savona. Immediati i soccorsi inviati dal 118, con due pattuglie dei carabinieri, due della polizia e la guardia costiera. La vittima è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni ed è morta nella notte.

Secondo le prime testimonianze rese alle forze dell’ordine la lite si è accesa tra un gruppetto di uomini in spiaggia che si trovavano in un accampamento di fortuna. L’aggressore, attualmente ricercato, avrebbe ferito gravemente un altro uomo e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei bagnanti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.