Nella serata di sabato, in via Licola Mare, a Pozzuoli, una volante dei carabinieri ha notato un gruppo di ragazzi e si à avvicinata. Proprio in quel momento, però, uno di loro, dopo aver notato la pattuglia, ha cercato di scappare. Il ragazzo di 16 anni è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri poco dopo. Durante la perquisizione, nella tasca del ragazzo i carabinieri hanno trovato una scatola metallica avvolta dal nastro adesivo: all’interno quattro dosi di cocaina, quattro dosi di crack e due dosi di hashish. A quanto pare la scatola era stata pensata per trasportare la droga nascondendola sotto lo scooter.

Carabinieri circondati

Per il 16enne è scattato il fermo, ma per i militari non è stato un intervento semplice. Durante l’arresto, infatti, il ragazzo ha opposto resistenza prendendo a calci l’auto dei carabinieri, mentre una ventina di altre persone, tra adulti e adolescenti, si sono avvicinate minacciose ai militari dell’Arma per difendere il 16enne e ostacolarne l’arresto. Al momento sono in corso gli accertamenti per identificare il gruppo. Alla fine, il ragazzo è stato arrestato e trasferito nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.