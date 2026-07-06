Una donna di 38 anni, residente nel Bellunese, è stata fermata dalla polizia alla guida di un’autovettura della quale poco prima era stata segnalata la sparizione. In stato di evidente alterazione alcolica, l’indagata avrebbe sottratto le chiavi della vettura dalla borsa di un’amica con la quale si trovava prima in compagnia, per poi allontanarsi a bordo del mezzo. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e furto d’auto.