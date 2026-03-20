Paura nella notte al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Durante una lite tra due persone in attesa al triage, uno dei due si è impossessato della pistola di una guardia giurata. Ha poi puntato l’arma verso l’altro e ha premuto il grilletto, ma la pistola fortunatamente era scarica e dunque non è partito alcun colpo. L’uomo, 48 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina e ora si trova in carcere.

La rissa e il tentato omicidio

Stando a quanto ricostruito, la lite avrebbe avuto inizio quando uno dei due ha cominciato a offendere il personale sanitario. A quel punto il 48enne è intervenuto a sostegno dei sanitari e i due sarebbero venuti alle mani. Nonostante il tentativo del personale sanitario e della vigilanza di separare i due uomini durante la rissa, il 48enne è riuscito comunque a rubare la pistola alla guardia giurata e, puntandola contro l’altro, ha premuto il grilletto. La stessa guardia è riuscita a disarmarlo e a rientrare in possesso dell’arma. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di polizia, che hanno arrestato l’uomo.