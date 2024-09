Lo strazio della sopravvissuta nell’incidente di Nettuno in cui ha perso figlio e sorella

Nella serata di mercoledì 4 settembre, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Nettuno, in provincia di Roma. L’incidente, avvenuto poco dopo le ore 20, ha coinvolto due automobili: una Kia Sportage e una Mini Cooper. La Kia, su cui viaggiavano Sabrina Spallotta, la sua gemella incinta e il figlio di cinque anni, ha subito danni letali, con la morte istantanea di Sabrina e del bambino. Dopo tre giorni di agonia, la trentanovenne alla guida della Kia è deceduta, nonostante i tentativi di rianimazione e i soccorsi tempestivi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Mini Cooper, guidata da un uomo di 45 anni, residente a Nettuno, si sarebbe trovata a viaggiare contromano e non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio. Il violento impatto con la Kia ha causato una collisione fatale, con la Kia che ha terminato la sua corsa contro un muro laterale. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere dell’auto. L’uomo alla guida della Mini Cooper è stato trasportato all’ospedale di Aprilia, mentre la donna incinta e sorella delle vittime è stata trasferita d’urgenza a Roma con l’elisoccorso. La Procura di Velletri ha aperto un’indagine per omicidio stradale, e sono in corso i test tossicologici e alcolemici sul conducente della Mini Cooper per accertare eventuali influenze di alcol o droga.

Le condizioni della sorella che era alla guida

La donna alla guida della Kia, ora ricoverata in condizioni gravi ma stabili, ha manifestato il suo dolore immediato per la perdita della sorella gemella e del figlio. I medici hanno inizialmente valutato la possibilità di un parto cesareo d’urgenza, ma al momento non sembra essere necessario. Tuttavia, il dolore per la perdita è stato profondamente sentito e difficile da gestire.

Cordoglio e vicinanza della comunità

La comunità di Nettuno e i suoi abitanti hanno espresso un grande dolore per l’accaduto. Il comune di Nettuno ha pubblicato un messaggio sui social network, esprimendo sgomento e profondo dolore per l’incidente. Anche la Protezione Civile di Anzio, il Nettuno Calcio e numerosi amici e parenti hanno manifestato il loro cordoglio. Le amiche di Sabrina Spallotta, devastate dalla perdita, hanno ricordato il suo sorriso e il dolore di non poter più condividere momenti preziosi insieme.