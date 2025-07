In questa turbolenta maturità 2025, con molti studenti che hanno espresso il loro disappunto verso questo esame, c’è un altro maturando che ha deciso di compiere un gesto che, a differenza dei colleghi che hanno deciso di fare scena muta davanti alla commissione, fa sicuramente discutere anche se decisamente diverso.

La vicenda la racconta La Rete degli studenti medi del Lazio: “È di oggi la notizia della richiesta da parte di uno studente maturando di decurtare il proprio voto dell’esame di maturità a 60 centesimi, la soglia minima per superarlo. Si tratta di Pietro Marconcini, 19 anni, diplomato al Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma”.

Lo studente ha anche deciso di rivolgersi direttamente al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, attraverso una lettera in cui si scaglia contro il sistema scolastico e il clima di competizione che genera la valutazione dell’esame di maturità. Pietro, nella lettera, scrive: ‘Per tutte le lacrime versate, per tutte le crisi nervose avute, per tutte le prese in giro, le critiche subite a causa di un sistema scolastico alienante e cieco, per tutti i sorrisi che ci sono stati sottratti, ministro, io le chiedo di ridurre il mio voto attribuito al termine dell’esame di stato a 60 centesimi”.

Valditara, da quanto sono cominciati questi episodi non si è mostrato collaborativo e non ha voluto dare credito alle proteste degli studenti. Il ministro ha soltanto minacciato che dal prossimo anno verranno bocciati colore che rifiuteranno l’orale. Chissà cosa penserà in questo caso. Farà bocciare anche chi chiederà di farsi abbassare il voto?