Locorotondo (Bari) in ansia per la scomparsa di un bambino di due anni

Sono in corso le ricerche nelle campagne di Locorotondo, nel Barese, di un bimbo che compirà due anni il mese prossimo di cui si sono perse le tracce dalla mattinata di oggi. Secondo quanto si apprende, il piccolo che vive in una zona rurale di contrada Serralta, era non lontano dalla sua abitazione quando, intorno alle 11 la mamma si è accorta che non era più lì. La donna, che ha altri tre figli, ha dato l’allarme.

Le prime notizie

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno setacciando la zona. “Siamo in attesa dell’arrivo delle unità cinofili e dei cani molecolari”, dichiara il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano che sta partecipando alle ricerche. La famiglia del bimbo vive nelle campagne di Locorotondo da qualche anno. Al momento della scomparsa il piccolo indossava una t shirt chiara, dei pantaloncini scorti e scarpe da tennis.