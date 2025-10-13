Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida palermitana, a pochi metri dal Teatro Massimo. Il ragazzo, figlio dei titolari del pub O Scruscio, in via Spinuzza, sarebbe intervenuto per sedare una rissa tra coetanei, ma uno dei presenti ha estratto una pistola e gli ha sparato alla testa da distanza ravvicinata.

I soccorsi sono stati immediati, ma per Paolo non c’è stato nulla da fare. L’omicidio è avvenuto sotto gli occhi di decine di giovani nella zona nota come Champagneria, epicentro della vita notturna di Palermo, spesso teatro di scontri e risse. Le forze dell’ordine, che da tempo controllano l’area, hanno acquisito le immagini delle telecamere dei locali per ricostruire l’accaduto.

L’arresto di Gaetano Maranzano

Nel pomeriggio di domenica i carabinieri hanno fermato Gaetano Maranzano, 28 anni, del quartiere Zen, già noto alle forze dell’ordine. Nell’abitazione del giovane, raccontano le agenzie, è stata trovata una pistola calibro 9 detenuta illegalmente.

Maranzano ha confessato l’omicidio, spiegando di aver perso la testa dopo aver incontrato Paolo, con cui in passato aveva avuto un diverbio perché, a suo dire, il ragazzo avrebbe importunato la sua compagna. Maranzano, figlio di un pregiudicato condannato per tentato omicidio, aveva degli account anche sui social: su TikTok, dopo il delitto, ha pubblicato una foto con in sottofondo una scena della fiction Il capo dei capi, incentrata sul boss mafioso Totò Riina. Nella clip si sente il dialogo tra Riina e un agente che lo arresta: “Tu mi arresti per che cosa? Per l’omicidio di Michele Navarra… Pace all’anima sua”. Un gesto interpretato come una sfida provocatoria e un inquietante segno di esaltazione della violenza mafiosa.

Davanti al pub, ora sotto sequestro, i cittadini hanno deposto fiori e candele. La madre della vittima, Fabiola Galioto, distrutta dal dolore, ha urlato: “Mi avete tolto la speranza, come si fa a sparare in testa a un ragazzo?”