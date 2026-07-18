Dopo un mese di caldo eccezionale e temperature costantemente oltre la media stagionale, la prossima settimana l’Italia si prepara a una decisa svolta sul fronte meteorologico. Secondo le previsioni di ilMeteo.it, l’ondata di calore lascerà gradualmente spazio a un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione di almeno 5 gradi su gran parte del Paese.

Le previsioni

“Assisteremo a un duro scontro tra l’anticiclone africano e una saccatura artica carica di aria fresca norvegese. Come in ogni contrasto frontale tra masse d’aria così diverse, c’è da mettere in conto la formazione di forti temporali”, spiegano gli esperti. Le temperature massime torneranno così ad attestarsi tra i 30 e i 33 gradi.

Prima del cambiamento, però, il fine settimana sarà ancora caratterizzato da caldo intenso su tutta la penisola, con i valori più elevati attesi in Sicilia e Sardegna, dove si potranno raggiungere i 45 gradi. Solo il Nord Est sarà interessato da qualche temporale.

L’arrivo dell’aria più fresca inizierà tra domenica e lunedì sulle regioni settentrionali, con i primi rovesci attesi sulle aree nord-orientali. Tra lunedì sera e martedì il maltempo si estenderà al Centro, interessando inizialmente Toscana e Marche. Mercoledì il calo termico raggiungerà anche il Sud e il resto del Centro, con temperature inferiori di 5-6 gradi rispetto ai giorni precedenti. In Sardegna, nelle zone interne, si passerà in pochi giorni dagli attuali 45 gradi a circa 34.