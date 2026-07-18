“È sconcertante che, mentre gli italiani sono costretti a pagare di tasca propria le conseguenze della crisi energetica, e il Paese attraversa una fase così difficile, la maggioranza e il governo siano ossessionati esclusivamente dalla legge elettorale, e il loro unico problema sia quello di rimanere al potere, in vista delle prossime elezioni”. Lo afferma, in un’intervista a La Repubblica, Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico.

Le parole di Misiani

“C’è un abisso – aggiunge – tra la situazione del Paese reale, e Giorgia Meloni asserragliata a Palazzo Chigi, e noi lo vogliamo denunciare con grande forza. C’è un primo punto che riguarda l’emergenza carburanti: noi chiediamo al governo di proseguire sulla sterilizzazione dell’extragettito dell’Iva su benzina e gasolio per frenare l’aumento dei prezzi alla pompa”. “Serve – prosegue Missioni – la messa a terra di misure strutturali. È tempo che mettano le carte in tavola, presentino un piano e ci dicano cosa vogliono fare” Le vostre priorità? “Gli investimenti per accelerare la transizione verde: rinnovabili, reti, accumuli, efficienza energetica. Tutti interventi utili a ridurre non solo le emissioni ma anche i costi dell’energia. Anche perché il peggio sulle bollette deve ancora arrivare. L’Italia è il Paese più esposto in Europa perché non ha ridotto la dipendenza dai combustibili fossili” conclude l’esponente del Pd.