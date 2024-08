Londra, in fiamme la famosa Somerset House sullo Strand: 100 vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato nella famosa Somerset House di Londra sullo Strand, una casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali. Le fiamme interessano parte del tetto. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza, aggiungendo che sono stati mobilitati circa 100 vigili del fuoco e 15 autopompe.

Alcune riprese dal centro di Londra hanno mostrato spessi pennacchi di fumo che si alzavano sopra l’edificio, che si estende per circa 180 metri lungo le rive del fiume Tamigi. Il cortile del palazzo inaugurato nel 1796 ospita concerti in estate e una famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno, che appare nel film del 2003 “Love Actually”.

Ed è anche apparso in due film di James Bond, in “The Duchess” con Keira Knightley e Ralph Fiennes, e nell’horror di Tim Burton “Sleepy Hollow”.