Lorenzo Carbone, le polemiche per la confessione in diretta a Pomeriggio 5. Ecco cosa è successo

È polemica per la confessione di Lorenzo Carbone mandata in onda in diretta su Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino. Carbone, lo ricordiamo, è l’uomo che, dopo aver ucciso l’anziana madre era fuggito per poi venir intercettato proprio da un giornalista di Pomeriggio 5, Fabio Giuffrida.

Il post di Gaia Tortora

“Quello che è accaduto oggi a Pomeriggio5 – scrive Gaia Tortora, giornalista e vice direttrice del Tg La7 – è gravissimo. Non è questo il nostro mestiere. Stracciato il codice deontologico stiamo toccando il fondo”.

La conduttrice televisiva ha poi “repostato” un altro commento sul suo profilo, di Ermes Antonucci, che scrive: “Un programma Mediaset ha mandato in onda un’intervista a un uomo in evidente stato confusionale, tornato a casa dopo essere sparito una notte, che confessa l’omicidio della madre, malata di demenza. Ma che bisogno c’era?. È ormai passata la regola che tutto possa essere scritto e trasmesso, senza che nessuno si ponga mai un problema non dico deontologico (figuriamoci), ma persino umano? Il circo mediatico ha toccato un suo nuovo punto più basso”.

La replica di Myrta Merlino

“L’azienda mi ha dato ragione. Deontologicamente la notizia vince sempre. E noi l’abbiamo data, con sobrietà e rigore”. Così Myrta Merlino, intervistata da Il Messaggero, ha risposto alle polemiche.

La conduttrice televisiva a capo di Pomeriggio5 ha spiegato che poco prima di andare in onda, Giuffrida “mi ha chiamata e mi ha detto aveva trovato Carbone, ci aveva parlato e l’aveva fatto arrestare”. L’inviato era appostato sotto casa e quando ha visto un uomo in evidente stato confusionario, intento ad avvicinarsi al citofono, ha deciso di interrogarlo. “Ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri, se non li avesse chiamati non avremmo mai mandato in onda il servizio” ha aggiunto la Merlino prima di replicare alle polemiche di cui non si è detta meravigliata. “Ho parlato con i Carabinieri e la prima immagine che abbiamo trasmesso è stata quella dell’arresto. Non abbiamo rincorso l’assassino né intralciato le indagini. La storia è chiusa e la raccontiamo perché ne siamo stati testimoni oculari”.