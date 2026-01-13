A Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia, il proprietario di una villetta è rientrato a casa in piena notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. Al suo ritorno, l’uomo ha notato fin da subito qualcosa di strano: dall’esterno, infatti, ha visto le luci accese al primo piano, ricordandosi di aver lasciato tutto spento quando era uscito nel pomeriggio. Dopo qualche passo, l’uomo ha notato che la finestra della cucina era completamente rotta e che la porta della camera da letto era insolitamente chiusa. Uscito subito dalla villa, l’uomo si è precipitato in strada per chiamare il numero unico per le emergenze. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dei carabinieri di Quinzano d’Oglio e i sospetti del proprietario di casa si sono trasformati in certezza: il ladro è ancora dentro.

Ladro seduto sul letto

I carabinieri sono entrati in casa, hanno aperto la porta della camera da letto e hanno trovato il ladro seduto sul letto e in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcol. Accanto a lui, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole: una Bernardelli calibro 22 e una Walther calibro 7.65. Le due pistole risultano essere regolarmente detenute dal proprietario: il malvivente le ha prelevate dopo aver forzato l’armadietto blindato dove erano custodite. I comodini e i cassetti della camera da letto sono stati svuotati e rovesciati dal ladro. I carabinieri hanno quindi provveduto a bloccarlo prima che potesse reagire o tentare la fuga.

Il ladro, un ragazzo di 25 anni, è stato quindi portato in caserma, dove è stato perquisito. Nella tasca posteriore dei jeans del 25enne i carabinieri hanno trovato una vecchia banconota da 50mila lire, subito riconosciuta dal proprietario come parte del denaro che aveva in casa. Insieme alle pistole, i militari hanno recuperato anche un’ascia, utilizzata dal ladro per rompere la finestra della cucina. Tutta la refurtiva, infine, è stata restituita al legittimo proprietario. Per il 25enne, invece, sono scattate le manette.