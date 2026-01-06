Un lupo è stato avvistato da un gruppo di cacciatori nei giorni scorsi mentre portava via un montone da un gregge che aveva assalito. L’episodio è accaduto alcuni giorni fa, all’allevamento a Casalfontani a Triana, nel comune di Roccalbegna (Grosseto), come riporta La Nazione. “Il lupo non ha più paura dell’uomo – ha detto Luciano Anzidei, l’allevatore colpito – La situazione è diventata insostenibile, sentiamo gli ululati dei lupi vicini alle case e abbiamo paura a spostarci nelle campagne”.

Anzidei ha aggiunto: “Nulla è stato fatto nei confronti degli allevatori in modo da impedire tali disastri, mentre sono state prese misure pro lupo come testimoniano i 53 milioni di euro, spesi in Italia, per studiare e monitorare il lupo e non per gestirlo – ha detto – Soldi investiti nei progetti life e nell’attività dell’Istituto di ecologia applicata riconducibile al professor Luigi Boitani. Ormai il lupo fa parte delle nostre campagna. Senza declassamento saremo costretti a breve a chiudere le nostre aziende”.