È entrato di notte nel giardino di una casa di campagna nel Brindisino. Protagonista della vicenda non un ladro, ma un lupo, che quando si è accorto della presenza di un cagnolino, ha seguito il suo istinto di sopravvivenza e per il piccolo animale non c’è stato nulla da fare. La preda prima è stato azzannata e poi portata via, come documentato dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione. L’episodio è accaduto intorno all’1 e 30 di notte lo scorso 31 ottobre, ad Oria, ma quanto accaduto riaccende il dibattito sulla presenza dei lupi tra gli umani.

In un primo momento il lupo non si era accorto del cane

In un primo momento il lupo non si è accorto della presenza del cane, che riposava nella sua cuccia all’esterno. Poi, quando l’animale domestico ha abbaiato, evidentemente impaurito, ha a sua volta attirato l’attenzione del lupo, che lo ha quindi attaccato. In una frazione di secondo il primo gli si è avventato contro e lo ha tramortirlo, stringendolo tra le fauci, prima di portarselo via. I proprietari del cagnolino si sono accorti della sua assenza solo all’indomani e dopo aver controllato i filmati delle telecamere, hanno fatto l’amara scoperta.

Gli altri attacchi di lupi nelle province vicine

Come si legge sul Quotidiano di Puglia, anche nelle province di Lecce e Taranto, negli ultimi mesi, si sono registrati episodi simili. Tra Lecce e San Cataldo, gli allevatori hanno denunciato attacchi alle loro pecore e capre, con perdite importanti di animali sbranati durante la notte. Per quanto riguarda Taranto, arrivano segnalazioni provenienti da Manduria e Grottaglie, in cui si segnala la presenza di branchi avvistati vicino a zone residenziali e strade di campagna, creando allarme tra residenti e proprietari di animali domestici.