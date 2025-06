Le ricerche per Madeleine McCann, la bambina britannica di tre anni scomparsa nel 2007, ripartono con nuova urgenza. Oggi, 3 giugno, diversi agenti tedeschi sono tornati a Praia da Luz, la località portoghese dove Maddie fu vista l’ultima volta. Le operazioni, coordinate con la polizia portoghese, si concentrano tra il Luz Ocean Club — dove la famiglia McCann alloggiava — e l’area del capanno in cui viveva Christian Brueckner, il principale sospettato. La Metropolitan Police di Londra, pur non coinvolta direttamente, è stata informata ed è aggiornata sugli sviluppi. Gli investigatori, autorizzati a ispezionare terreni privati, stanno analizzando due pozzi situati a circa dieci minuti dal luogo della scomparsa. Le operazioni, che dovrebbero durare almeno 72 ore giorni, non sono state motivate ufficialmente da nuovi elementi, ma l’urgenza sembra legata alla possibile scarcerazione di Brueckner.

Il sospetto Brueckner e la speranza dei genitori

Christian Brueckner, attualmente in carcere in Germania per lo stupro di una turista americana, potrebbe essere liberato a settembre se non emergessero nuove prove contro di lui. Nel 2022 si è scoperto che lavorava saltuariamente per l’Ocean Club e che, subito dopo la scomparsa di Madeleine, vendette la propria auto. Un amico avrebbe anche riferito una sua confessione sul rapimento e il furto in diverse stanze del resort. Il sospetto coinvolgimento di Brueckner è oggetto di indagine dal 2020.

La notte del 3 maggio 2007, i genitori di Maddie cenavano in un ristorante dell’hotel, controllando i figli ogni 15 minuti. Alle 22 circa scoprirono l’assenza della bambina. A maggio 2025, in occasione del 18° anniversario della scomparsa, la famiglia McCann ha organizzato una cerimonia a lume di candela, rinnovando l’impegno a cercare la verità. Madeleine oggi avrebbe 22 anni.