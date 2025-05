Una donna e sua figlia poco più che ventenne sono state aggredite e ferite da un pitbull. L’attacco è avvenuto nella tarda mattinata di domenica in un’abitazione a Castrocaro Terme, nella provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza dell’animale contro le due donne, una delle quali è stata morsa al braccio.

Dopo la richiesta d’intervento al 118, si è mobilitato anche un elisoccorso giunto da Ravenna. Madre e figlia sono state trasportate d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena, dove sono state sottoposte a un’operazione chirurgica. Non sono in pericolo di vita. Il personale veterinario ha provveduto a mettere in sicurezza il cane.