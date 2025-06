Tragedia familare in provincia di Cuneo: una madre e un figlio hanno proobabilmente trovato insieme un modo per metter fine alle loro esistenze. L’intenso e irrespirabile odore proveniente dall’appartamento segnala che i decessi sono avvenuti qualche giorno fa. Odore a cui si accompagna quello di gas, un rubinetto rimasto ancora aperto, indizio questo che fa ragionevolmente immaginare un morte volontaria.

Una donna di 72 anni e il figlio di 40

I due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni.

Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento di vigili del fuoco, a causa appunto del forte odore di gas che arrivava dall’alloggio, in un condominio del concentrico.

Al momento dunque non è esclusa alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sembrano propendere verso un caso di omicidio-suicidio.