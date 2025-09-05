Un maiale è stato chiuso in una gabbia come sfottò verso gli abitanti di un quartiere “avversario” della città di Arezzo durante il torneo della Giostra del Saracino. Come si legge su La Nazione, il Comune e l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) hanno mostrato la loro indignazione per questo gesto goliardico che però coinvolge un animale di fatto indifeso, vestito con colori giallo blu.

“Un maiale lasciato dentro un recinto realizzato grazie a transenne metalliche – fanno sapere dall’associazione – con un messaggio provocatorio contro un quartiere del Saracino e un riferimento simbolico evidente allo stesso quartiere, può apparire uno scherzo simpatico mentre invece è un gesto volgare e un maltrattamento contro l’animale. Una violenza gratuita, nei fatti e nelle parole, che dispiace tanto più se collegata a una manifestazione come la Giostra che vorrebbe rievocare valori di nobiltà”.