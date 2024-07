Malore mentre fa il bagno con la sorellina, tredicenne muore in vacanza in Sicilia

Pochi giorni fa una tragedia ha colpito la famiglia di Salvatore Spoto, un ragazzino di 13 anni originario della Sicilia ma residente a Thiene, in provincia di Vicenza. Salvatore, affetto da una patologia cardiaca e seguito dall’ospedale di Verona, era in procinto di sottoporsi a un intervento chirurgico a settembre. Nonostante la gravità della sua condizione, fino a quel giorno non sembrava ci fossero segni preoccupanti. Tuttavia, mentre si trovava in Sicilia per esaudire il suo ultimo desiderio di vedere il mare, Salvatore è morto mentre faceva il bagno.

Il dolore della famiglia

La mamma di Salvatore ha condiviso il dolore della famiglia con la stampa locale, spiegando che il desiderio del figlio era tornare al mare in Sicilia. Venerdì, la famiglia aveva deciso di trascorrere un pomeriggio sulla spiaggia di Realmonte, in provincia di Agrigento. Salvatore e la sorellina erano appena entrati in acqua per giocare con un pallone quando il tredicenne si è sentito male. Nonostante i tentativi disperati dei genitori di chiamare i soccorsi e l’intervento tempestivo del personale sanitario con un defibrillatore, Salvatore non ha ripreso conoscenza. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con l’elicottero, è arrivato già privo di vita.

Ricordi di un ragazzino speciale

Salvatore Spoto era conosciuto per la sua personalità vivace e allegra. Francesco Crivellaro, dirigente scolastico della scuola primaria “Pietro Scalcerle” di Thiene, ha descritto Salvatore come un ragazzino simpaticissimo e solare, capace di portare gioia sia agli adulti che ai compagni di classe. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità scolastica.

L’ultimo saluto a Salvatore si svolgerà oggi pomeriggio nella chiesa Madre di Raffadali, in provincia di Agrigento. Contestualmente, la scuola di Thiene organizzerà un momento di ricordo, dove compagni di classe, insegnanti, personale ATA e il dirigente scolastico si riuniranno per rendere omaggio al giovane Salvatore. Questo triste evento ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.