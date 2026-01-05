Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato questa sera a via dei Fori Imperiali, nei pressi del Colosseo. L’albero è caduto vicino al punto informativo turistico e agli ingressi della stazione metro C, a circa cento metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area per garantire la sicurezza. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti a seguito del crollo.

