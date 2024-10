Maltempo in Italia: allerta rossa in Lombardia e Liguria, arancione per 7 regioni

Il maltempo continua a minacciare l’Italia, in particolare il Nord-Ovest. La Protezione Civile ha emesso diverse allerte per rischio idrogeologico, e si prevede un martedì difficile per molte regioni. In particolare, è stata diramata un’allerta rossa per alcuni settori di Liguria e Lombardia, mentre un’allerta arancione è stata attivata per tutto il Lazio e altre zone di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. In ben 13 regioni è stata invece segnalata un’allerta gialla. Oltre al maltempo, è atteso per giovedì l’arrivo dell’uragano Kirk, che potrebbe influenzare marginalmente anche il Nord Italia.

Le conseguenze del maltempo: primi danni in Liguria

A Genova, uno dei comuni più colpiti, la situazione è critica. Durante la notte sono stati registrati i primi problemi, con l’esondazione del rio Fegino in Val Polcevera e diversi allagamenti in varie zone della città. Per precauzione, il Comune ha deciso di chiudere tutte le scuole, misura adottata anche in altri comuni della regione. In particolare, la zona del Tigullio si trova in stato di allerta rossa, il livello più alto di pericolo per il dissesto idrogeologico. A Sestri Levante e nei comuni vicini, come Moneglia e Casarza Ligure, è stato attivato un Comitato Operativo Intercomunale per gestire l’emergenza.

Previsioni meteo: piogge e forti venti in arrivo

Le previsioni indicano precipitazioni abbondanti su gran parte delle regioni del Centro-Nord, accompagnate da un generale rinforzo dei venti provenienti dai quadranti meridionali. Le piogge si concentreranno inizialmente su Liguria e alta Toscana, per poi estendersi a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e altre regioni del Centro Italia. Ai temporali potrebbero accompagnarsi grandinate locali e forti raffiche di vento.

Scuole chiuse e misure di sicurezza in Liguria e Toscana

Oltre a Genova, numerosi comuni liguri hanno deciso di chiudere le scuole come misura preventiva. A Chiavari, è stata emanata un’ordinanza per chiudere anche piste ciclabili e pedonali lungo il fiume Entella e limitare l’accesso a determinati edifici per il rischio di frane. Anche in Toscana, diverse amministrazioni locali hanno scelto di chiudere le scuole, come nel caso di Camaiore, dove il sindaco ha disposto la chiusura di istituti scolastici nelle frazioni collinari e la sospensione del servizio scuolabus. In altri comuni toscani, come Massa Marittima, tutte le scuole resteranno chiuse per l’intera giornata.

Milano e Lombardia: interventi preventivi e chiusure scolastiche

A Milano, i vigili del fuoco sono già intervenuti per rimuovere tronchi d’albero che ostruivano il fiume Lambro, in previsione delle forti piogge. In Lombardia, le previsioni indicano una situazione critica, in particolare nella provincia di Bergamo, dove si attende un’intensificazione delle piogge nelle prossime ore. Per questo motivo, il sindaco di Bergamo ha disposto la chiusura delle scuole superiori per la giornata di martedì 8 ottobre. La decisione riguarda anche altri comuni della provincia, come Albino, Alzano, e Nembro. Le forti precipitazioni potrebbero causare frane e l’esondazione dei fiumi Serio e Brembo.

Uragano Kirk in arrivo: cosa aspettarsi

Oltre al maltempo attuale, si prevede un peggioramento ulteriore delle condizioni meteorologiche a partire da giovedì, con l’arrivo dell’uragano Kirk in Europa. Anche se l’uragano interesserà principalmente altre zone del continente, il Nord Italia potrebbe essere colpito marginalmente, aggravando ulteriormente la situazione già critica causata dal maltempo.