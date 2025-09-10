La linea ferroviaria Milano-Lecco è stata sospesa per l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo che si era formata nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago in provincia di Lecco, una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca della scorse ore.

Lombardia, maltempo colpisce duramente le province di Lecco e Varese

Non è stata l’unica operazione svolta dai Vigili del fuoco nella giornata di oggi, mercoledì 10 settembre. Sono stati numerose le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti. Oltre che la provincia di Lecco, le più colpite sono state quelle di Como e Varese. A Torno e Blevio sono state fatte evacuare alcune abitazioni a causa dell’esondazione di diversi torrenti montani. Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana è stata chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Nella provincia di Varese invece, ci sono stati una trentina gli interventi per allagamenti e alberi abbattuti, in particolare nelle zone di Sesto Calende e di Vergiate. A Cuveglio, nella prima mattinata due auto si sono scontrate probabilmente a causa della scarsa visibilità per la pioggia. Una delle due si è ribaltata sul fianco. I Vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori del 118 a raggiungere l’automobilista ferito in modo non grave, che era rimasto bloccato nell’abitacolo.