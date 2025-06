Il maltempo ha colpito duramente il Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, causando gravi disagi nella frazione di Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno). Una frana, scatenata da un violento temporale che ha scaricato ben 50 millimetri di pioggia in soli 30 minuti, ha trascinato tonnellate di detriti, fango e massi verso valle. Diverse abitazioni sono state invase, con almeno una decina di residenti rimasti bloccati all’interno, senza possibilità di uscire a causa delle porte ostruite da grossi massi. La strada statale 51 di Alemagna, principale collegamento verso Cortina, è rimasta chiusa per ore. I vigili del fuoco, la Protezione civile e l’Anas sono al lavoro per ripristinare l’accessibilità, mentre l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno diffuso un appello alla popolazione: “Restate a casa e ai piani alti”.

Numerosi gli appelli lanciati sui social da chi si trovava isolato. Alcuni cittadini hanno tentato di raggiungere i parenti a piedi, mentre le sirene continuavano a suonare nella zona. La corrente elettrica è saltata più volte e alcune auto sono rimaste danneggiate. Episodi simili si sono verificati anche in altre zone del Cadore e in Alpago. La zona di Cancia non è nuova a tragedie simili: nel 2009, una madre e suo figlio persero la vita a causa di una frana simile.

Frana anche sulla cima Marcora: la montagna si sgretola

La frana di Cancia non è stata un episodio isolato. Appena due giorni prima, sabato 14 giugno, un altro crollo di grandi dimensioni si era verificato tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Attorno alle 17, dopo ore di pioggia intensa, una frana si è staccata dalla cima Marcora, generando un boato e una nube di polvere visibile per chilometri. La massa di detriti ha invaso nuovamente la statale 51, già messa a dura prova in queste settimane. Fortunatamente, i controlli effettuati lungo i sentieri della zona hanno escluso il coinvolgimento di escursionisti.