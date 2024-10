Si apre un week end con estremo maltempo su tutta l’Italia, ma i nubifragi colpiranno al Sud fino a martedì per l’arrivo di un ciclone sul medio-basso Tirreno. E’ la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Maltempo, nubifragi e alluvioni in Sicilia

“Vivremo un sabato difficile – spiega Gussoni – con allerte rosse, nubifragi al Sud, al Nord-Est, ma a macchia di leopardo un po’ su tutte le regioni: avremo la possibilità di rovesci persistenti sull’Emilia Romagna e non si escludono brevi ma forti acquazzoni anche sulla Capitale, mentre le zone, probabilmente, meno interessate da piogge intense saranno limitate alla Sardegna e all’estremo Nord-Ovest”. Veri e propri nubifragi sono poi attesi fino al mattino del sabato in Sicilia meridionale, Calabria e Salento, ma anche sull’Alto Adriatico, in Emilia e tra Roma e Napoli

Salvato sul dai pompieri sul tetto a Licata

Esonda fiume Salso, pompieri salvano persona su tetto casaI vigili del fuoco, con l’elicottero, sono riusciti a salvare un uomo che si era arrampicato sul tetto di un’abitazione a Licata, dove per il maltempo è esondato il fiume Salso, all’altezza del chilometro 231 della strada statale 115, vicino a un distributore di benzina. Un pompiere si è calato dall’elicottero e ha imbracato e issato, portandolo in salvo, l’uomo. A Licata si era temuto che ci fosse un disperso per il maltempo, ma per fortuna la persona è stata ritrovata. Più squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Gela, stanno lavorando nel quartiere Africano che è tutto allagato.

A Catania strade come fiumi

Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arriva dai paesi dell’Etna. Come via Etnea, percorsa da un fiume piena, con l’acqua sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e ‘viaggia’ verso piazza Duomo.

Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato dall’acqua ed è soccorso da alcuni passanti. La scena è stata ripresa da più persone e i video sono diventati virali sui social. Anche un’auto è stata trasportata dall’acqua ed è ‘salita’ sui paletti in metallo che costeggiano la ‘pescheria’ vicina a piazza Duomo.