Roma si è svegliata sotto un intenso nubifragio nella mattinata del 3 giugno. A partire dalle prime ore del giorno, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla Capitale provocando allagamenti, danni alle infrastrutture e notevoli disagi alla circolazione. Le zone maggiormente colpite risultano essere Conca d’Oro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa, dove il maltempo ha assunto caratteristiche particolarmente intense.

In alcune aree si è verificata una vera e propria tromba d’aria che ha causato la caduta di alberi, il danneggiamento di gazebo e il crollo di diverse strutture. Tra gli episodi più significativi, un banco di mercato è stato scaraventato dal vento finendo sopra un’automobile parcheggiata. A causa degli allagamenti, è stata inoltre chiusa una porzione della Tangenziale in direzione di via dei Campi Sportivi.

Vigili del fuoco al lavoro: decine di interventi in tutta la città

L’ondata di maltempo ha interessato numerosi quartieri romani, causando criticità diffuse lungo le principali arterie stradali. Diversi semafori sono andati fuori servizio nell’area compresa tra Ponte Milvio e il Lungotevere, aggravando ulteriormente i problemi alla viabilità.

I vigili del fuoco hanno registrato circa 40 interventi ancora in coda, principalmente per alberi e rami pericolanti abbattuti dalle forti raffiche di vento. Le operazioni si concentrano soprattutto nelle zone di Prati, Talenti, Montesacro e Conca d’Oro. Al momento non risultano persone gravemente ferite, mentre le squadre di emergenza continuano a monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

L’allerta meteo riguarda anche altre regioni italiane. A Napoli sono stati chiusi parchi e spiagge in via precauzionale, mentre a Milano le autorità hanno invitato la popolazione a prestare attenzione nelle vicinanze di fiumi, sottopassi e aree soggette ad allagamenti.

Municipio III: circa 50 alberi crollati e danni alle infrastrutture

Particolarmente critica la situazione nel Municipio III, dove la tromba d’aria ha colpito i quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. A fare il punto sull’emergenza è stato il presidente del Municipio, Paolo Emilio Marchionne, che ha confermato l’assenza di feriti gravi ma ha evidenziato i rilevanti danni provocati dal fenomeno atmosferico.

Secondo una prima stima, sarebbero circa 50 le alberature crollate. Si registrano inoltre danni agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale e ad alcuni tratti di marciapiede. Sul posto sono intervenuti il Servizio Giardini di Roma Capitale, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, Ama e i tecnici municipali, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti e a segnalare eventuali situazioni di pericolo, mentre proseguono senza sosta le attività per riportare le aree colpite alla normalità.