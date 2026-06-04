Le condizioni meteorologiche sull’Italia restano fortemente instabili a causa del passaggio di due distinti fronti perturbati che interesseranno il Paese nei prossimi giorni. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, la causa principale è una vasta area di bassa pressione presente sul Nord Atlantico, che continua a spingere impulsi di aria instabile verso il Mediterraneo.

Questo meccanismo atmosferico favorisce lo scontro tra aria fredda e aria calda e umida, generando la formazione di nubi imponenti e sistemi temporaleschi anche intensi. Il risultato è un quadro meteorologico variabile, con fenomeni localmente anche violenti.

Temporali su gran parte del Paese

Nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno, è previsto l’arrivo di una seconda perturbazione, che porterà nuovi rovesci soprattutto sulle regioni alpine e sul Nord-Ovest. Anche il Centro e il Sud vivranno una fase di variabilità, con miglioramenti solo temporanei.

Da venerdì migliora il tempo grazie all’anticiclone

A partire da venerdì 5 giugno è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. L’arrivo di una prima rimonta anticiclonica riporterà il sole su buona parte del territorio nazionale, garantendo una fase più stabile.

Nel dettaglio, il Nord vedrà gli ultimi temporali sul Triveneto, il Centro qualche piovasco sulle regioni adriatiche e il Sud condizioni prevalentemente soleggiate. Nel corso del weekend, il bel tempo dovrebbe prevalere su gran parte dell’Italia, anche se non si escludono nuovi impulsi instabili al Nord.