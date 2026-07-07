Fratelli d’Italia, Pd e M5S in calo. Al contrario, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere. È quanto emerge dall’ultimo orientamento di voto rilevato da Swg per il Tg La7. Il sondaggio, infatti, fotografa una situazione attuale in cui il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni scende al 27,1% ma aumenta comunque il vantaggio sul Pd. I dem di Elly Schlein perdono invece lo 0,3% e scivolano al 21,5%. Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e scende al 13,1%.

Vannacci al 6%

Forza Italia guadagna lo 0,2% e raggiunge il 7,4%. Buon momento anche per Verdi e Sinistra, che fanno segnare + 0,1% fino al 6,5%. Rispetto alla rilevazione della scorsa settimana, però, il balzo in avanti più significativo lo fa Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che cresce dello 0,4% e arriva al 6%. La Lega di Matteo Salvini, invece, passa dal 5,4% al 5,6%. Per quanto riguarda gli altri partiti, questa settimana guadagna solo Italia Viva +0,1%, che si porta al 2,5%. In calo Azione (3,4%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1,1%), Sud chiama Nord (1%) e Avanti Psi (1%).