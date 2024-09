Mangia la zucca e muore a 32 anni, uccisa (forse) da una reazione allergica

La morte improvvisa di Marta Bianco, 32enne deceduta a causa di un malore, ha lasciato sconvolta la comunità e il marito, William Benjamin Mannino, che ora si trova a dover affrontare la perdita inaspettata della moglie. Marta, che aveva festeggiato con il marito l’ingresso nella loro nuova casa con una cena a base di zucca, è stata colpita da forti dolori addominali e nausea il mattino successivo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, è arrivata in ospedale in condizioni gravissime e purtroppo è morta poche ore dopo.

Cosa è successo

Secondo i primi risultati dell’autopsia, la causa della morte potrebbe essere legata all’ingestione di una grande quantità di zucca cruda, consumata non solo durante la cena, ma anche nei giorni precedenti. Questo avrebbe provocato un blocco intestinale, una condizione che può essere estremamente pericolosa se non trattata in tempo, e che può portare a complicazioni gravi come un’emorragia interna. Al momento, non si esclude la possibilità di un’allergia alimentare, ma sarà necessario attendere i risultati definitivi delle analisi, che potrebbero richiedere uno o due mesi.