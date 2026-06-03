È ricoverato in condizioni critiche un 17enne di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dopo aver assunto quella che online viene descritta come “miele da sballo”, una sostanza derivata dalla cannabis ad altissima concentrazione di principio attivo e ritenuta particolarmente pericolosa. Il giovane è giunto in ospedale insieme a due amici di 19 e 22 anni, tutti con gravi difficoltà respiratorie dopo aver consumato, secondo gli inquirenti, una piccola quantità della sostanza durante un incontro avvenuto in casa del minore.

La prima ricostruzoine

I familiari del ragazzo hanno allertato immediatamente i soccorsi e il 118 ha disposto il trasferimento urgente al San Paolo di Napoli, dove il 17enne si trova ora in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli altri due giovani non sarebbero in pericolo di vita, ma risultano sotto choc e non avrebbero riportato conseguenze fisiche rilevanti.

Il barattolo contenente la sostanza gelatinosa è stato sequestrato e consegnato ai carabinieri dal padre del minorenne, che ha permesso i primi accertamenti.

La sostanza, conosciuta come wax o honeycomb, è una forma concentrata di cannabis con elevato Thc e viene spesso acquistata online tra i più giovani per i suoi effetti rapidi ma altamente rischiosi per il sistema nervoso centrale e sistema respiratorio.