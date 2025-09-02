Un nuovo episodio di intossicazione alimentare ha colpito la Sardegna. Undici persone sono finite in ospedale dopo aver pranzato in un bar-ristorante situato nel centro di Cagliari. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gruppo di impiegati che, durante la pausa pranzo, avrebbe consumato un piatto a base di tonno.

I sintomi si sono manifestati a breve distanza dal pasto e comprendevano nausea, dolori addominali e, in alcuni casi, reazioni cutanee. Dieci persone sono state soccorse dal 118 e trasferite nei pronto soccorso cittadini, mentre un’undicesima si è recata autonomamente in ospedale. Fortunatamente, le condizioni dei pazienti non destano preoccupazioni, anche se tutti sono stati sottoposti a controlli medici approfonditi.

L’episodio ha subito richiamato l’attenzione delle autorità sanitarie locali e delle forze dell’ordine. Carabinieri del comando provinciale di Cagliari e militari del Nas hanno avviato le indagini nel bar-ristorante, con verifiche su alimenti, conservazione e modalità di somministrazione dei pasti, allo scopo di identificare la causa precisa dell’intossicazione.

Contesto e precedenti recenti

Questo caso si inserisce in un contesto già segnato da problemi legati alla sicurezza alimentare. Nelle settimane scorse, infatti, la Procura di Cagliari aveva aperto un’inchiesta per lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive, a seguito dei numerosi casi di intossicazione da botulino registrati durante la Fiesta Latina, svoltasi a Monserrato tra il 22 e il 25 luglio.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla vigilanza sanitaria sui locali pubblici e sull’importanza di controlli costanti sugli alimenti destinati alla ristorazione. Le autorità hanno assicurato che le verifiche proseguiranno fino a chiarimento completo delle responsabilità e della natura dell’intossicazione, mentre la cittadinanza viene invitata a segnalare eventuali sintomi sospetti in seguito a consumi analoghi.