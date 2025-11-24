Quando l’uomo è arrivato sotto casa della vittima, ha prima tagliato le gomme dell’auto in sosta di quest’ultima, chiedendole di uscire, poi l’ha insultata e le ha urlato contro. Lei ha tentato di allontanarsi ma è stata afferrata violentemente per i capelli. Poi l’affondo con la lama: alla testa, al petto, all’addome, più volte. Le urla della vittima hanno attirato la figlia, che ha tentato di bloccare l’uomo, riuscendo in qualche modo a farlo fuggire. Quando sono arrivati i soccorsi, la 35enne è riuscita a fare il nome del suo aggressore. Lui è stato rintracciato in casa dai carabinieri, già mobilitati dopo che era scattato l’alert collegato al braccialetto elettronico. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, sequestrato per essere sottoposto alle analisi del caso. Per il 29enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Le condizioni della donna sono molto gravi, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.