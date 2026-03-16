Un 30enne tunisino è fuggito all’alt dei carabinieri ed è stato inseguito per circa 10 chilometri. Dopo una breve fuga a piedi è stato bloccato e arrestato in provincia di Mantova dai militari dell’Arma. L’uomo, che viaggiava in auto senza patente, nascondeva anche un’ascia sotto il sedile del posto di guida. L’episodio risale al pomeriggio di venerdì scorso, quando a Porto Mantovano i militari hanno intimato l’alt al conducente di un veicolo che ha subito accelerato ed è fuggito. Il tunisino è stato poi bloccato nel piazzale di un supermercato nel comune di Goito: era uscito dalla vettura cercando di nascondersi in una vicina area di servizio, dove è stato infine immobilizzato.

L’arresto e le accuse

Il 30enne è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e del nuovo reato introdotto dal decreto sicurezza appena entrato in vigore, che prevede pene più elevate per chi, non fermandosi all’alt delle forze dell’ordine, fugge mettendo in pericolo l’incolumità altrui. I carabinieri, infatti, hanno contestato al tunisino di aver causato, dandosi alla fuga, una serie di rischi per gli altri automobilisti e i pedoni “ignorando ogni regola del codice della strada”.

Oltre all’arresto, il 30enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e sanzionato per la lunga serie di infrazioni al codice della strada. Il Tribunale ha poi convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora in provincia di Mantova.