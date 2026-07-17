Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate, dove sconterà la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti il 28 aprile 2021 nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si fosse pentito per quanto accaduto, il gioielliere ha risposto: “Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni”.

Poco prima dell’ingresso in carcere, Roggero è tornato a parlare della richiesta di grazia presentata dalla moglie Mariangela Sandrone. La domanda di clemenza al presidente della Repubblica è stata inviata via Pec, come comunicato da Sergio Novani, analista processuale che coordina il collegio difensivo insieme all’avvocato Stefano Marcolini.

Contestualmente alla richiesta di grazia, la difesa ha depositato anche un’istanza per il differimento dell’esecuzione della pena, in attesa di una decisione degli uffici di sorveglianza competenti.

Roggero ha poi rivolto un appello al capo dello Stato, criticando alcune precedenti decisioni di concessione della grazia: “Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza”, ha detto il gioielliere.

La condanna definitiva riguarda la sparatoria avvenuta dopo una rapina nella sua attività: secondo le sentenze dei giudici, Roggero inseguì i malviventi dopo il colpo e sparò loro mentre si stavano allontanando. La difesa ha sempre sostenuto la tesi della reazione a una situazione di grave paura e tensione vissuta durante l’aggressione.