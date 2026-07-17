La premier Giorgia Meloni interviene sul nuovo ddl Sicurezza e difende la norma che esclude il risarcimento per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. In un post pubblicato su X, senza citare direttamente il caso del gioielliere Mario Roggero, il riferimento alla vicenda appare evidente. “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”, scrive la presidente del Consiglio. Il provvedimento arriva mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato convocato al Quirinale dopo l’annuncio dell’istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due ladri e ferito un terzo.