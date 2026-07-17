Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nella zona della stazione di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. L’allarme è scattato intorno alle 13. La vittima, residente a Latisana e di nazionalità tunisina, lavorava per una ditta esterna impegnata in interventi sulla tratta ferroviaria Venezia-Trieste.

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Secondo una prima ricostruzione fornita dalla questura di Udine, l’uomo sarebbe sceso da un mezzo utilizzato nei cantieri ferroviari e, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio finendo sul binario mentre sopraggiungeva un altro convoglio proveniente dalla direzione opposta. Il treno, senza passeggeri a bordo, lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo.

L’incidente è avvenuto nell’area industriale Cosef di San Giorgio di Nogaro. La vittima era dipendente di una società specializzata nelle operazioni di manovra ferroviaria all’interno dei cantieri del Friuli Venezia Giulia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il decesso è stato immediato. Presenti anche i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate alla Polfer e alla Scientifica, con il supporto dei tecnici dell’Azienda sanitaria che dovranno verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.