Marocco: tre fratelli arrestati, facevano bere alcol al nipote di sei anni e ci facevano video sui social
Una brutta storia di violenza moltiplicata dall’esposizione social giunge dal Marocco. Tre uomini sono stati condannati a pene per un totale di dieci anni: un video girato da loro e divenuto, come si dice, virale mostra le immagini di un bambino di appena sei anni incoraggiato e costretto a bere alcol.
A Benslimane, in Marocco
Una barbarie, che ha condotto agli arresti dei tre fratelli autori di violenza psicologica nei confronti del loro nipote.
Il tribunale di primo grado di Benslimane ha riconosciuto vere le accuse che comprendono complicità in lesioni volontarie, complicità in lesioni volontarie ai danni di un minore di 15 anni da parte di una persona che esercitava autorità sul bambino e omissione di soccorso.