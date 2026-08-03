Nella piazza della cittadina siciliana di Adrano, in provincia di Catania, il cantante Sal Da Vinci ha fatto salire sul palco una bambina con disabilità, l’ha presa in braccio, l’ha baciata sulla fronte e poi l’ha mostrata al pubblico con orgoglio. Quello che doveva essere un momento emozionante durante il live si è trasformato subito in un caso social. Il gesto del cantante è stato accolto con un applauso dal pubblico presente, ma le immagini, una volta finite sul web, hanno diviso gli utenti. In molti, infatti, hanno commentato parlando di una scena “pietosa” e “fuori luogo”, mentre altri hanno parlato di un momento di “autentica dolcezza”. Diversi, però, sono stati i commenti negativi: “Sono mamma di una ragazza disabile e non sopporto la spettacolarizzazione”, “Non sa più cosa fare per attirare l’attenzione”, “Esibizionismo puro”.