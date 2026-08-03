Un atto dei “terroristi ucraini” volto a “intimidire gli italiani che lavorano in Russia, far intendere che anche loro sono nel mirino”. Così l’ambasciata russa a Roma ha interpretato l’attentato avvenuto sabato sera al ristorante italiano Balzi Rossi, nel centro di Mosca, che ha provocato cinque morti e 19 feriti. Sull’episodio, e sull’obiettivo dell’attacco, regna ancora un fitto mistero.

La replica di Tajani: “Una balla colossale”

Tra gli uccisi figura la donna che portava l’ordigno e che, secondo alcuni testimoni, ha cercato di entrare nel ristorante, dove era in corso una festa privata, con la scusa di dover consegnare un regalo.

Quando un membro del servizio di sicurezza ha cominciato a controllare il pacco, questo è esploso. Non si esclude che l’ordigno sia stato azionato a distanza, e che quindi forse la donna fosse ignara del fatto che stava trasportando una bomba.

Che l’attentato al ristorante italiano di Mosca sia stato compiuto “per intimidire gli italiani” è “una balla colossale”, perché “gli ucraini dovrebbero intimidire gli italiani” se il nostro Paese è al fianco di Kiev? ha risposto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), replicando alle affermazioni dell’ambasciatore russo a Roma.

Vero obiettivo il generale Alexander Chayko

Fonti non ufficiali affermano che la festa nel ristorante era stata organizzata per il compleanno del generale Alexander Chayko, 55 anni compiuti il 27 luglio scorso, da poco nominato al comando dell’Aeronautica militare.

Il governo ucraino lo accusa di avere organizzato un massacro di civili a Bucha, nella regione di Kiev, nelle prime fasi dell’invasione russa nel 2022. Questo ne fa senza dubbio un possibile obiettivo di attentati da parte dei servizi d’intelligence di Kiev, del tipo di quelli che sono già costati la vita a ufficiali e sostenitori della cosiddetta ‘operazione militare speciale’.

Tra questi, il blogger Vladlen Tatarsky, ucciso nel 2023 durante un evento in un caffè di San Pietroburgo dalla deflagrazione di una statuetta che una giovane gli aveva consegnato come regalo, ignara del fatto che fosse imbottita di esplosivo.

“I responsabili di questo crimine saranno necessariamente trovati e avranno la punizione che meritano”, ha affermato il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin.

“I sanguinari tentacoli della banda terroristica di Zelensky – ha accusato l’ambasciata russa in Italia – sono arrivati fino al ristorante italiano Balzi Rossi di Mosca. Solo grazie all’attenzione e all’abnegazione professionale di un agente dei servizi di sicurezza russi, lo chef napoletano Carmine Alfieri e i membri della sua squadra non sono rimasti feriti”. Il ristorante si trova sulla Piazza Kudrinskaya, al piano terra di una delle sette massicce torri in stile Art Deco risalenti all’era staliniana (le ‘Sette Sorelle’) che punteggiano lo skyline di Mosca.