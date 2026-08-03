Primo sì dell’Europa alla proposta Meloni di realizzare hub per il rimpatrio dei migranti irregolari. Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell’exclave di Ceuta e il vertice UE “è pronto a valutare l’idea” lanciata dal governo italiano. Gli hub sarebbero finanziati con i fondi europei e localizzati in Paesi come Ghana, Etiopia, Uganda. Ma si fa anche il nome, tra i Paesi terzi, del Montenegro e Cipro. Nel frattempo, è il caso di ricordare che Frontex ha calcolato che in Spagna gli arrivi sono calati del 67% in 1 anno e in Italia del 55%.

L’ultimo miglio dell’esecutivo

Giorgia Meloni è da mesi che batte i pugni sul tavolo per rivendicare una soluzione europea all’emergenza migratoria ben prima della tragedia di Ceuta frutto di un pericoloso combinato disposto: le pressioni del Marocco sul controllo del Sahara conteso dall’Algeria e la regolarizzazione di 500.000 migranti. Per la premier Meloni il gong dell’ultimo miglio suonerà sabato 5 settembre. Di qui il suo frenetico lavoro. Il 5 settembre Giorgia Meloni avrà superato i 1.412 giorni che hanno fatto finora del secondo governo Berlusconi il più longevo dal 1861.

Meloni ha già battuto in primavera i governi più durevoli del Regno d’Italia (Giovanni Lanza 1.304 giorni, il secondo di Giovanni Giolitti 1.291). Come ha ricordato Bruno Vespa in una recente trasmissione:” In quanto a stabilità il Regno d’Italia non era più solido della prima Repubblica. Nei 60 anni che hanno preceduto il ventennio fascista, a parte i due governi già citati e un Depretis, tutti gli altri governi sono durati meno dei 2 anni”. Se si andasse alle elezioni l’11 aprile (data ipotizzata ma non confermata) la premier avrebbe 7 mesi di campagna elettorale per portare a casa gli ultimi risultati, tra cui appunto, gli hub per i migranti.

I paletti di Giorgia

Ne ha tanti: in testa i distinguo degli alleati che frignano su alcuni punti che giudicano identitari per il proprio elettorato. Ne dovrà prendere nota anche il campo largo. I distinguo di Giuseppe Conte sulla guerra in Ucraina hanno aperto un caso. Il fuoco amico del leader grillino ha rotto gli indugi annunciando che il M5S non è più disposto a sostenere, dal punto di vista militare, l’Ucraina. Le distanze sulla politica estera tra Elly e Giuseppi sono diventate notevoli. La Politica italiana è tutta un quiz.