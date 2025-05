Dopo l’assurda tragedia – la figlia 14enne ammazzata a pietrate dall’ex fidanzato che non si rassegnava a perderla – i genitori di Martina Carbonaro rivivono come in un film all’incontrario le parole e i gesti dell’assassino che avevano accolto in casa. Il reo confesso Alessio Tucci, 19 anni.

“Tre settimane fa ho saputo dello schiaffo”

Ora che Martina non c’è più i dettagli prendono altre forme. Scavando a ritroso, a Enza, la madre, rimugina su un indizio della personalità, sull’atroce sospetto che qualcosa si poteva intuire prima dell’escalation di violenza omicida.

“Tre settimane fa ho saputo che Alessio diede uno schiaffo a mia figlia, io avevo una cena a casa e non abbiamo potuto parlare, poi in camera mia figlia ha detto di aver sopportato tanto, pure uno schiaffo, e di aver sbagliato ad accettare queste cose. Mia figlia mi ha sempre parlato bene del fidanzato, ma oggi ho il dubbio che sia successo di più e che lei abbia taciuto”.

E le ritorna alla mente anche un colloquio avuto con la mamma di Alessio. “Mia figlia tramite social ha conosciuto un ragazzo con cui si sfogava, Alessio pensava l’avesse tradita. E sua mamma, non mi ha minacciato, ma mi ha detto ‘stai attenta ai social, qualcuno può violentare e uccidere’. Ora come ora posso dire che dovevo stare attenta al figlio. Non so se era un avvertimento, che lei forse aveva capito qualcosa e non me l’ha voluto dire”.