Il principale imbottigliatore europeo di Coca-Cola, con sede in Belgio, ha annunciato un significativo ritiro di prodotti in diversi Paesi europei a causa di un contenuto eccessivo di clorato. La misura riguarda un’ampia gamma di bevande, tra cui Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico. Questi prodotti, distribuiti in lattine e bottiglie di vetro a rendere, sono stati messi in circolazione dalla fine di novembre. I Paesi interessati dal ritiro includono Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo.

I prodotti coinvolti

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i prodotti ritirati presentano un codice di produzione compreso tra “328 Ge” e “338 Ge”. Coca-Cola Europacific Partners Belgium ha dichiarato che non esiste una stima precisa del numero totale di articoli coinvolti, ma ha confermato che si tratta di una quantità significativa.

L’azienda ha rassicurato che la maggior parte dei prodotti è già stata rimossa dagli scaffali dei negozi e sono in corso ulteriori interventi per eliminare dal mercato le rimanenze. Coca-Cola ha inoltre invitato i consumatori a non utilizzare i prodotti interessati. Le bevande possono essere restituite presso il punto vendita di acquisto per ottenere un rimborso.

Le scuse e la prevenzione

Il gruppo si è scusato per l’inconveniente, sottolineando l’importanza della sicurezza alimentare. Questo ritiro di massa rappresenta un chiaro impegno per garantire la qualità dei propri prodotti e tutelare la fiducia dei consumatori.