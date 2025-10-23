Massimo Lovati, noto al pubblico per la sua notorietà legata alla cronaca nera, potrebbe entrare a far parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip. La prima segnalazione è arrivata da Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, quando ha parlato di un “nome sorprendente” legato a vicende di cronaca che lo avevano colpito. Successivamente l’indiscrezione è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e commentata nella trasmissione Ignoto X su La7, condotta da Pino Rinaldi.

Secondo quanto riportato, Lovati non avrebbe risposto direttamente ai contatti dei giornalisti, ma avrebbe affidato la gestione delle proprie attività mediatiche a un agente, possibile segnale di apertura verso il mondo televisivo. Recenti apparizioni in Albania, dove si sarebbe sottoposto a un intervento odontoiatrico per migliorare il sorriso, alimentano ulteriormente le ipotesi su un possibile cambio di immagine in vista di nuovi progetti pubblici.

Altri nomi in lizza

Accanto a Lovati, altri profili di spicco sarebbero stati contattati da Alfonso Signorini. Secondo Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter Chicchi di Gossip, tra i possibili protagonisti figurerebbero Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi. Le trattative, secondo le fonti, sarebbero avvenute in forma informale, senza provini né procedure di selezione tradizionali. Al momento non è stata definita alcuna data ufficiale per l’inizio del reality, che resta in fase di preparazione.