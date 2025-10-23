Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip? L’ex avvocato di Andrea Sempio si prepara al reality show
Massimo Lovati, noto al pubblico per la sua notorietà legata alla cronaca nera, potrebbe entrare a far parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip. La prima segnalazione è arrivata da Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, quando ha parlato di un “nome sorprendente” legato a vicende di cronaca che lo avevano colpito. Successivamente l’indiscrezione è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e commentata nella trasmissione Ignoto X su La7, condotta da Pino Rinaldi.
Secondo quanto riportato, Lovati non avrebbe risposto direttamente ai contatti dei giornalisti, ma avrebbe affidato la gestione delle proprie attività mediatiche a un agente, possibile segnale di apertura verso il mondo televisivo. Recenti apparizioni in Albania, dove si sarebbe sottoposto a un intervento odontoiatrico per migliorare il sorriso, alimentano ulteriormente le ipotesi su un possibile cambio di immagine in vista di nuovi progetti pubblici.
Altri nomi in lizza
Accanto a Lovati, altri profili di spicco sarebbero stati contattati da Alfonso Signorini. Secondo Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter Chicchi di Gossip, tra i possibili protagonisti figurerebbero Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi. Le trattative, secondo le fonti, sarebbero avvenute in forma informale, senza provini né procedure di selezione tradizionali. Al momento non è stata definita alcuna data ufficiale per l’inizio del reality, che resta in fase di preparazione.